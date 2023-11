Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta seara pentru a stinge un incendiu care a distrus o autoutilitara staționata pe strada Colonia de Sub Deal din comuna Florești. Apelul de urgența a venit in jurul orei 18:12, iar la fața locului s-a deplasat echipajul de la Punctul…

- In urma cu cateva zile, Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Nord-Vest (CRPC RNV), prin CJPC, s-a autosesizat in legatura cu unele nereguli și a desfașurat o acțiune de control la operatorul economic SC Columbus Operațional SRL (incinta Magazinului Central), din municipiul…

- Pompierii din cadrul Garzii de intervenție Gilau, Punctul de Lucru Florești și a Detașamentului 2 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un grav accident rutier petrecut pe raza localitații Capușu Mare. La fața locului acționeaza o autospeciala cu modul de descarcerare, doua echipaje SMURD și doua…

- In perioada 01 – 18 August 2023, Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj a desfașurat mai multe acțiuni de control la centrele de ingrijire medicala, de recuperare psihica și de dezintoxicare, exclusiv spitale; alte activitați de asistența sociala, cu și fara cazare. Aceste controale s-au desfașurat…

- In perioada 1-18 august 2023, ITM Cluj a desfasurat actiuni de control la centrele de ingrijire medicala, de recuperare psihica și de dezintoxicare, exclusiv spitale; alte activitați de asistența sociala, cu și fara cazare. A fost verificat modul de respectare a prevederilor legale privind incheierea…

- Razie a inspectorilor ANPC la Hotelul Paradis din Cluj-Napoca! S-au dat amenzi de 6.000 de lei. Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Nord-Vest (CRPC RNV) Cluj prin CJPC Cluj, a desfașurat, in data de 21 august 2023, o acțiune de control la Hotel Paradis din Cluj-Napoca. In…

- In perioada 21.08 – 24.08 un transport agabaritic va tranzita județul Cluj. Traseul este urmatorul: Cluj Napoca – DN1F – A3 – Huedin – DN1 – Centura Oradea – DN19 A3 – Borș II PTF. Vehiculul transporta o structura metalica. „Lațimea maxima a vehiculului este 6 m, viteza de deplasare urmand a fi adaptata…

- Pompierii clujeni au fost solicitați sambata sa intervina pe un lac din apropierea localitații Rediu unde o barca cu trei persoane la bord s-a scufundat. Din fericire, cei trei au reușit sa ajunga la mal nevatamați. “Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au fost solicitați sa intervina pentru…