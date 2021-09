O nouă ședință pentru consilierii județeni. Lista proiectelor Consilierii județeni se intalnesc astazi, incepand cu ora 14.00, in sistem videoconferinta, intr-o noua ședința ordinara. Pe ordinea de zi se regasesc un numar de 20 de proiecte de hotarare, dupa cum urmeaza: 1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Judetului Maramureș pe anul 2021; 2. Proiect de hotarare privind aprobarea unor masuri in vederea realizarii obiectivului de investiții „Centru de legume-fructe in comuna Mireșu Mare”; 3. Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor economici aferenți proiectului „Consolidarea capacitații de gestionare a crizei sanitare COVID-19… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

