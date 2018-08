Stiri pe aceeasi tema

- Tudor Carstoiu, membru ai partidului PACT, a anunțat o acțiune prin care dorește ca toți protestatarii sa se implice. Este vorba despre un referendum vizavi de Guvernul Dancila. Cum se poate vota aflați pe Știridiaspora.

- Dumitru Buzatu, președintele PSD Vaslui, a declarat la Digi24 ca „unii sunt in permanența nemulțumiți ca nu ajung ei sa dirijeze treburile in aceasta țara”. El a adaugat ca „nu facem revoluție in toata ziua” și i-a indemnat pe cei nemulțumiți sa se organizeze ca sa caștige alegerile. „Din toate intervențiile…

- Pe fondul unor speculatii si temeri cu privire la economie, deprecierea rialului s-a accelerat dupa anuntarea, in mai, a retragerii Statelor Unite din acordul international in dosarul nuclear iranian din 2015, care deschide calea unei consolidari a sanctiunilor economice americane impuse Iranului.Rialul…

- Actorul Dragoș Bucur i-a indemnat pe prietenii sai din mediul online sa iasa in strada și sa protesteze. Dragoș Bucur a postat, pe contul sau de socializare, o inregistrare prin care iși indeamna fanii de pe internet sa protesteze in strada. Actorul susține ca, altfel, se va ajunge in aceeași situație…

- Cateva mii de persoane protesteaza, sambata seara, in Piata Victoriei din Capitala, fata de deciziile coalitiei privind justitia care, considera ei, nu fac decat sa il favorizeze pe liderul PSD, Liviu Dragnea. Protestatarii spun ca vor continua sa vina in piata, pana se schimba ceva.

- Cateva sute de persoane protesteaza, sambata seara, in Piata Victoriei din Capitala, fata de deciziile coalitiei privind justitia care, considera ei, nu fac decat sa il favorizeze pe liderul PSD, Liviu Dragnea. Protestatarii spun ca vor continua sa vina in piata, pana se schimba ceva.

- “Alaturi de multi colegi liberali, am asistat aseara in Piata Victoriei din Bucuresti la scene de violenta cu o brutalitate excesiva din partea fortelor de ordine impotriva manifestantilor care protestau contra guvernului de marionete al lui Dragnea si Tariceanu”, a transmis Ionel Danca printr-un…

- Tudor Chirila, despre Cristian Țopescu. Artistul a postat un mesaj pe contul de socializare, unde a dezvaluit amanunte mai puțin știute despre fostul comentator sportiv și situația politicii din Romania. “Fara sa vrea, inainte de moarte, Cristian Topescu a facut o radiografie esentiala a situatiei Romaniei…