- India a raportat intr-o singura zi peste 64.000 cazuri noi de coronavirus si un numar de peste 1.000 de decese asociate COVID-19, a informat miercuri Ministerul federal al Sanatatii din aceasta tara, potrivit Reuters. A doua cea mai populata tara din lume a inregistrat 64.531 de infectari in ultimele…

- Un numar de 12 romani care lucreaza la o companie din Berlin au fost confirmați cu Covid-19. Deși au fost bagați in carantina, patru dintre aceștia au parasit locația, trei fiind pozitivi, anunța News.roMinisterul Afacerilor Externe a precizat, privind infectarea unor persoane aflate in spatiile de…

- Romanii au schimbat legea in Germania. Muncitorii sezonieri vor fi angajați de firmele la care lucreaza, și nu subcontractați ca pana acum Germania este pe cale sa adopte o noua lege, conform careia companiile din domeniul ambalarii carnii vor fi obligate sa angajeze direct personal in abatoare, in…

- Epidemia declansata la abatorul Toennies din orasul Guetersloh, din vestul Germaniei, a infectat 1.500 de muncitori, ceea ce a facut ca 600.000 de oameni din regiune din fie nevoiti sa stea in izolare timp de doua saptamani. Cazul a declansat o dezbatere la nivel national legata de conditiile in care…

- Cainii din armata germana vor fi special antrenați pentru a putea sa detecteze, cu ajutorul mirosului, persoanele infectate cu noul coronavirus, scrie Agerpres. Reprezentantii armatei germane colaboreaza cu Universitatea de Medicina Veterinara din Hanovra si spera sa antreneze 10 caini - din rasele…

- Organizatii de apararea mediului manifestau vineri, in favoarea accelerarii parasirii carbunelui, la Berlin, unde Bundestagul a adoptat legea abandonarii - pana in 2038 - a carbunelui ca sursa a productiei de electricitate, cu scopul de a permite Germaniei sa-si atinga obiectivele in lupta impotriva…

- Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, a amenintat miercuri cu interzicerea fanilor pe stadioane daca regula distantarii sociale nu se va respecta cu strictete, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Liga bulgara de fotbal s-a reluat pe 5 iunie, dupa o pauza fortata de trei luni din cauza pandemiei…

- Autoritatile germane au anuntat vineri ca au decis sa inchida abatorul de la Dissen, dupa descoperirea unui focar de coronavirus in randul angajatilor, informeaza Reuters. Abatorul din localitatea Dissen, nordul Germaniei, functiona deja la un nivel redus de activitate dupa descoperirea anterioara a…