Iranul ar urma sa adopte o decizie finala in noaptea de duminica spre luni cu privire la noua etapa a planului sau de reducere a angajamentelor sale internationale in domeniul nuclear, potrivit purtatorului de cuvant al Ministerului de Externe iranian, Abbas Moussavi, citat de AFP.



O decizie fusese luata anterior, potrivit lui Moussavi. Dar "tinand cont de situatia" creata prin moartea vineri in Irak a generalului iranian Qassem Soleimani, in urma unui atac american, "anumite schimbari vor fi aduse deciziei luate" privind a "cincea etapa" a acestui plan de reducere a angajamentelor…