- Teatrul Național ”I. L. Caragiale” din București anunța o noua premiera, pe 30 aprilie 2022, la Sala „Ion Caramitru": Parinți și copii de Brian Friel (dramatizare dupa romanul omonim al lui Ivan Turgheniev).

- Pe data de 8 martie s au petrecut mai multe evenimente importante de a lungul istoriei, in lume.Astfel, pentru a marca aceasta zi, amintim: 1730: La New York este ridicata prima sinagoga de pe teritoriul Americii de Nord: Shearit Israel. 1783: Tarina Ecaterina cea Mare a declarat anexarea peninsulei…

- Teatrul National „I.L. Caragiale” din Bucuresti anunta premiera cu piesa „Titanic Vals” de Tudor Musatescu, in regia lui Dan Tudor. Pe data de 8 aprilie va avea loc avanpremiera, iar pe 10 aprilie - premiera oficiala. Ambele reprezentatii sunt programate de la ora 19.30, la Sala „Ion Caramitru”,…

- Managerul interimar al Teatrului National Bucuresti (TNB), Mircea Rusu, a declarat marți, 29 martie, intr-o conferința de presa, ca exista o campanie contra sa și ca „sunt vreo cativa care vor sa rastoarne ceva care oricum este vremelnic”. Rusu este considerat de USR responsabil de „acțiuni repetate…

- Joi, 10 martie, ora 12, in foaierul de la etajul I (TAPISERIE) al Salii ”Ion Caramitru” a Teatrului Național ”I.L.Caragiale” Bucuresti, va avea loc conferința de presa pentru lansarea platformei online Aplauze pentru poet / A Hand for the Poet. In acest

- Joi, 3 martie, de la ora 19, in Sala Mare, Teatrul Național din Timișoara readuce pe scena un personaj celebru: Nora, in Nora. O casa cu papuși. Partea a doua de Lucas Hnath, in regia lui Radu Iacoban. Nora se reintalnește cu soțul pe care l-a parasit acum 15 ani, sfidand toate normele vremii și […]…

- Actorul Mircea Rusu a anuntat luni, intr-o conferinta de presa, ca este noul director general al Teatrului National „I.L. Caragiale” din Bucuresti. Managerul a prezentat premierele si regizorii care vor monta aici in acest an, printre care Silviu Purcarete, Eugen Jebeleanu si Mihai Maniutiu, si a…