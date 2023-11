O nouă pandemie? Crește numărul infecțiilor respiratorii în China. OMS cere explicații Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a facut Chinei o solicitare oficiala pentru informatii detaliate in legatura cu o crestere a bolilor respiratorii si a focarelor de pneumonie semnalate la copii. „OMS a trimis o solicitare oficiala Chinei pentru informatii detaliate in legatura cu o crestere a bolilor respiratorii si a focarelor de pneumonie semnalate la copii”, se arata intr-un comunicat publicat pe X, care recomanda „luarea de masuri pentru a reduce riscul de boli respiratorii”. Aceste masuri – deja cunoscute din timpul pandemiei Covid-19 – includ vaccinarea, distantarea de bolnavi, izolarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

