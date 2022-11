O noua misiune externa de Politie Aeriana Intarita sub comanda NATO pentru Fortele Aeriene Romane

Stiri pe aceeasi tema

- Aeronave Eurofighter Typhoon si CF-18 Hornet au aterizat in Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta, si in Baza 86 Aeriana de la Borcea. Detasamentul italian, format din aproximativ 150 de militari (piloti si personal tehnic) si aeronave Eurofighter Typhoon, va executa, impreuna…

- Aeronave Eurofighter Typhoon si CF-18 Hornet au aterizat vineri, 25 noiembrie, in Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta, si in Baza 86 Aeriana de la Borcea (județul Calarași), anunța Forțele Aeriene Romane, pe pagina oficiala de Facebook. Detasamentul italian, format din aproximativ…

- Patru aeronave Eurofighter Typhoon ale Fortelor Aeriene Italiene au ajuns, vineri, la Mihail Kogalniceanu, urmand sa execute, timp de sase luni, misiuni de Politie Aeriana Intarita. Totodata, sase aeronave CF-18 Hornet ale Fortelor Aeriene Spaniole au aterizat la Borcea, pentru misiuni de Vigilenta…

- Armata spaniola va trimite trupe si avioane de lupta F-18 in Romania in decembrie, au anuntat premierii din Spania si Romania in timpul unei conferinte de presa. Spania va trimite cel putin 130 de soldati si opt avioane de lupta F-18 in Romania luna viitoare pentru a intari flancul estic al NATO, potrivit…

- Sambata, 12 noiembrie 2022, aeronavele Forțelor Aeriene Romane, aflate in Serviciul de Lupta Poliție Aeriana, au executat o misiune de poliție aeriana pentru a intercepta și escorta o aeronava civila care opera zborul pe ruta Poznan-Tel Aviv, in urma unei alerte cu bomba la bordul aeronavei respective.…

- O aeronava civila care zbura pe ruta Poznan – Tel Aviv a fost escortata de Fortele Aeriene Romane, in spatiul aerian al Romaniei, dupa ce fusese anuntata o alerta cu bomba la bordul acesteia. Fortele Aeriene Romane (FAR) au transmis, duminica, printr-un comunicat de presa, ca aeronave ale Fortelor Aeriene…

- A fost alerta aeriana in Romania: Un avion de cursa in care s-a anunțat ca ar fi avut o bomba la bord, escortat de doua Mig-uri Ministerul Apararii Naționale a anunțat intr-un comunicat de presa duminica 13 noimebrie, ca Poliția Aeriana din Romania a escortat pe spațiul aerian, un avion de cursa in…

- Aeronave ale Fortelor Aeriene Romane, aflate in Serviciul de Lupta Politie Aeriana, au executat, sambata, o misiune in spatiul aerian national pentru a intercepta si escorta un avion civil care opera zborul pe ruta Poznan – Tel Aviv, urmare a informarii organelor de trafic aerian civile despre o alerta…