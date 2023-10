Stiri pe aceeasi tema

- O noua escrocherie in numele Casei de Pensii face victime in randul romanilor. Funcționarii Casei Județene de Pensii Bihor au fost cei care au observat ca oamenii au cazut prada escrocilor, și asta dupa ce mai multi pensionari s-au prezentat la sediul instituției pentru a plati o taxa fictiva. Varstnicilor…

- O noua escrocherie pune in pericol economiile romanilor care nu sunt suficient de precauți. Raufacatorii promit acțiuni la o companie de distribuție a gazului și cer zeci de mii de lei. „La data de 21 septembrie 2023, Poliția Municipiului Petroșani a fost sesizata prin plangere de catre o femeie in…

- Pensionarii din Budu Cantemir și Stanilești, doua sate vasluiene, au cazut in plasa infractorilor . Aceștia le-au promis alimente gratuite in schimbul datelor personale. In spatele gestului generos se ascundea insa un plan bine pus la punct: sa ia credite pe numele lor.Acest incident revoltator s-a…

- In esenta, aceasta inșelatorie se desfasoara astfel: te duci la cumparaturi intr-un hipermarket sau magazin si te asezi la coada la casa. In timp ce astepti sa iti pui produsele pe banda, un individ se aseaza in spatele tau sau in fata ta. Dintr-o data, individul se mișca și lasa sa ii cada telefonul…

- Hoții au profitat de momentul in care unul dintre turiști a plecat și au aruncat ochelarii lor de soare pe jos, aproape de masa. In timp ce unul dintre turiști s-a ridicat pentru a-l ajuta pe presupusul proprietar sa iși recupereze ochelarii, un alt hoț a reușit sa fure rucsacul, care conținea bani,…

- Escrocii au pretins ca sunt angajați ai biroului poliției criminale de stat și au reușit sa inșele femeia in varsta. Potrivit informațiilor furnizate de poliție, persoane necunoscute au sunat de mai multe ori o femeie in varsta de 90 de ani, in intervalul orar 9:30 - 20:00, și au discutat despre diverse…