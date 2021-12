O nouă metodă de furt din bancomat șochează: umărul surferului. Cum sunt alese victimele Membrii unei grupari infractionale formate din cinci romani, cu un bogat palmares infractional, au fost condamnati zilele trecute de o instanta din localitatea belgiana Hasselt la pedepse cuprinse intre trei ani si patru luni si patru ani si doua luni de inchisoare, dar si la plata unor amenzi de cate 1.600 de euro fiecare. Un olandez de 19 ani a fost inculpat in acelasi dosar, primind zece luni de inchisoare cu suspendare si fiind obligat sa presteze 80 de zile de munca in folosul comunitatii. Politistii belgieni au stabilit ca gruparea de romani a comis furturi prin metoda ”umarul surferului”… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cinci romani, cu varste cuprinse intre 32 si 45 de ani, au fost condamnati zilele trecute, la Hasselt, in Belgia, pentru ca le-au golit conturile la 18 batrani printr-o metoda inedita de furt.

- Criminalii au patruns in imobil printr-o usa la care au spart geamul termopan din dreptul incuietorii. Cei doi tineri au fost luati prin surprindere. Dupa ce au fost injunghiati, corpurile lor au fost aduse in aceeasi camera si au fost incendiate. Politistii au ridicat probe ADN de la persoane care…

- Polițiștii din orașul Singen, din sudul Germaniei, investigheaza un grup infracțional organizat, alcatuit din cetațeni romani. Indivizii ar fi fraudat companiile de asigurari, in repetate randuri.

- A furat un portmoneu, iar acum risca sa stea în închisoare. Un barbat în vârsta de 30 de ani, din raionul Calarași a fost reținut de oamenii legii. Polițiștii au fost sesizați de catre o doamna în vârsta de 45 de ani, comunicând despre lipsa portmoneului…

- Infractorii romani din Italia au inventat o noua metoda prin care reușesc sa fure mii de euro, fara ca victimele sa aiba curajul sa faca reclamație. Noua metoda incepe sa devina din ce in ce mai raspandita in randul proxeneților care au plecat sa se imbogațeasca in strainatate.

- Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, sub conducerea procurorilor PCCOCS și cu sprijinul de specialitate al mascaților de la BPDS „Fulger”, au desfașurat o ampla operațiune în timpul careia au descins în mai multe cazinouri clandestine de pe teritoriul țarii,…

- La data de 29 octombrie 2021, in jurul orei 13.00, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Aiud au depistat și reținut un barbat, de 51 de ani, din orașul Zarnești, județul Brașov, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de catre Judecatoria Brașov.Barbatul…

- Hicham Chaib, unul dintre foștii lideri ai gruparii Sharia4Belgium, a fost condamnat la închisoare pe viața și pierderea naționalitații belgiene pentru comiterea unui asasinat terorist în Siria, anunța la Libre Belgique.Chaib, în vârsta de 40 de ani, a fost condamnat…