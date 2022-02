O nouă meserie a apărut în România. Ce face un 'barista' Meserii precum destramator, pregatitor gogosi de matase și preparator ulei de copite au fost eliminate din nomenclator, fiind inlocuite de noi meserii, precum barista, dupa ce actele normative in acest sens au fost publicate in Monitorul Oficial. Pe lista meseriilor care au fost adaugate in COR se afla: auditor de securitate cibernetica, barman preparator de cafea (barista), manager transformare digitala, specialist in reciclarea deseurilor. Ocupatii care nu mai sunt practicate in cadrul economiei nationale si au fost eliminate din COR sunt: destramator, stantator filme, operator… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

