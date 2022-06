Noul așezamant monahal va fi ridicat in zona Ortelec. Duminica, 19 iunie, Preasfințitul Parinte Petroniu a savarșit Sfanta Liturghie, pe o scena special amenajata, in locul in care va fi edificata noua biserica a Manastirii „Tuturor Sfinților” din Zalau, cu prilejul hramului noului așezamant monahal. La eveniment a participat un sobor de preoți și arhidiaconi alcatuit din Preacuviosul Parinte Arhim. Mina Pletosu – exarhul manastirilor din Episcopia Salajului, Preacucernicul Parinte Arhid. Ionica Torcos – secretarul eparhial al Episcopiei Salajului, Preacucernicul Parinte Septimiu Gudea – contabilul…