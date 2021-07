Stiri pe aceeasi tema

- Este pentru prima data in ultimii 31 de ani cand alegerile interne ale unui partid politic se transforma in spectacol pentru mase. In timp ce premierul Cițu face tumbe prin țara, iar Ludovic Orban inghite flacari, pe masa guvernului se aduna note de plata uriașe. Cine credeți ca le va plati?, se intreaba…

- Social – democrații mizeaza pe o surpriza din partea a cel puțin 29 de parlamentari ai Coaliției de Guvernare pentru ca moțiunea de cenzura votata marți sa aiba sorți de izbanda. In caz contrar, șansele lor sunt nule, chiar daca se mobilizeaza exemplar și au alaturi intreaga opoziție. „Avem o singura…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca Fondul Monetar Internațional nu este o instituție care sa se implice in relația dintre Romania și Comisia Europeana. „Nu cred ca FMI este un actor instituțional care sa se interpuna in relația cu Comisia Europeana. Noi am luat decizia sa luam toți…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, il contrazice pe Emil Boc care a afirmat ca il susține pe Florin Cițu pentru șefia partidului, apreciind ca acesta este „este viitorul Romaniei și al PNL”. „Sunt și trecut, si prezent si viitor”, a raspuns Orban, subliniind ca se va prezenta cu mare incredere in competitia…

- Dael Damsa e artist de ani de zile. Recent, aceasta a ajuns viral pe TikTok dupa ce a cantat mai multe manele și melodii populare, dar in engleza, nu in Romana. Acum a lansat un nou proiect. Dael Damsa sau Dragoș Damsa, pe numele lui real, e un tanar cantareț, absolvent al Academia de Studii Economice…

- Andreea este vedeta Pro TV și una dintre cele mai apreciate știriste din Romania. Recent, intr-un interviu, tatal jurnalistei a declarat ca nu și-a dorit ca fiica lui sa urmeze Facultatea de Jurnalism. Dumitru Esca a scos la iveala, amanunte mai puțin știute din familia lor. Barbatul a trimis-o pe Andreea…

- In clasamentul publicat miercuri, dintre universitațile romanești, apar in marja 401-600 alte doua universitati membre ale Consortiului Universitaria: Universitatea ‘Babes-Bolyai’ din Cluj-Napoca si Academia de Studii Economice din Bucuresti. De asemenea, in top mai apare si Universitatea Politehnica…

- 10 universitați din Romania au facut impresie buna. Au fost trecute in clasamentul Times Higher Education Impact Rankings 2021. Cel mai bine clasata este Universitatea din București, in marja 301-400. Politehnica din Bucuresti, Universitatea ‘Babes-Bolyai’ din Cluj-Napoca si Academia de Studii Economice…