Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Salaj a respins, marți, ca nefondata, cererea ministrului Afacerilor Interne Lucian Bode de suspendare a executarii Hotararii nr.10/13.12.2022 a Comisiei de etica a Universitații Babeș-Bolyai (UBB), de autosesizare in cazul suspiciunilor de plagiat din teza sa de doctorat. In replica, Bode…

- Tribunalul Salaj a respins marți, 17 ianuarie, demersul ministrului PNL de Interne, Lucian Bode, care a cerut in instanța anularea hotararii prin care Universitatea Babes-Bolyai a decis sa-i reanalizeze lucrarea de doctorat, vizata de acuzatii de plagiat. „Decizia este una fireasca in contextul in care…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a declarat, miercuri, referitor la decizia Comisiei de Etica a Universitatii Babes-Bolyai privind teza de doctorat a ministrului de Interne Lucian Bode, ca este vorba de o situatie care se transeaza in instanta de judecata si nu se poate pronunta inainte…

- Ministrul PNL de Interne, Lucian Bode, susține intr-o postare pe Facebook ca este ținta unor „atacuri concertate ale USR și ale sateliților sai asupra mea și asupra PNL” și acuza „presiunile și atacurile la adresa Universitații Babeș-Bolyai in toata aceasta perioada”. El a catalogat sintagma „profund…

- Ministrul de Interne Lucian Bode a dat in judecata, pe 5 ianuarie, Comisia de Etica a Universitații „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (UBB), dupa ce universitatea a decis sa analizeze teza sa de doctorat, in urma acuzatiilor de plagiat lansate de jurnalista Emilia Sercan in luna noiembrie 2022. Astfel,…

- „Susțin in continuare ca teza mea de doctorat nu conține preluari neautorizate, toate preluarile fiind evidențiate prin indicarea acestui lucru in notele de subsol și in lista de referințe”, a afirmat Bode intr-un punct de vedere remis Libertatea, luni, 9 ianuarie, dupa ce jurnalista de investigații…

- Membrii Comisiei de etica ai Universitații Babeș-Bolyai au definitivat analiza suspiciunilor de plagiat in cazul lucrarii de doctorat a ministrului de Interne Lucian Bode (PNL). Hotararea va fi publicat saptamana viitoare.