- Teatrul maghiar timișorean se pregatește de cea de-a XIV-a ediție a TESZT – Festivalul Euroregional de Teatru din Timișoara – o ediție organizata in cadrul programului Capitala Europeana a Culturii 2023, la care vor participa companii din 15 țari, cu spectacole care au loc atat in sala cat și in aer…

- O noua expoziție din cadrul proiectului propus de pictorul Sorin Scurtulescu, coordonatorul galeriei LogArt din incinta colegiului național C.D. Loga, prin proiectul „Show 10”, care promoveaza lucrari ale elevilor liceului dedicate elevilor, este expusa in aceste zile pe simezele galeriei. Expoziția…

- Instalația „Uncanny Order” este cel mai nou proiect de cercetare al asociației Qolony, care are drept laitmotiv ordinea stranie care se instaureaza in mod spontan, numita sincronicitate, va putea fi vazuta la galeria MV Sci-Art Center din Timișoara (bulevardul Mihai Viteazu, nr. 1) intre 16 și 30 iunie,…

- Orașul maghiar Veszpem, care deține titlul capitala europeana a culturii in acest an, are mai multe proiecte comune cu Timișoara, printre care și colaborarea dintre teatrul de papuși Kaboca din Veszpem și teatrul maghiar „Csiky Gergely”. Unul dintre acestea este spectacolul stradal cu papuși mari, cu…

- „Timișoara este orașul-punte intre comunitațile culturale din Europa”, a declarat vineri premierul Nicolae Ciuca, prezent la deschiderea programului „Capitala Europeana a Culturii”. El are convingerea ca Timișoara va continua modelul Sibiului, primul oraș din Romania care a obținut acest titlu, in anul…

- Weekend-ul in care are loc deschiderea oficiala a anului in care Timișoara este Capitala Europeana a Culturii vine cu modificari in programul mijloacelor de transport in comun. In plus, strada Oituz, intre Punctele Cardinale și Piața Maraști, va fi inchisa circulației in zilele de 17, 18 și 19 februarie.…

- Expozițiile dedicate lui Victor Brauner și Constantin Brancuși sunt doua dintre evenimentele principale ale programului Timisoara, Capitala Europeana a Culturii. Nu sunt insa singurele atracții pregatite de Muzeul de Arta din Timișoara pentru acest an.

- Asociatia Suporterilor Timisoreni Druckeria se alatura festivitaților de deschidere a programului Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii și aduce in atenția publicului larg un mix interesant de arte vizuale și muzica ce activeaza subcultura timișoreana. Pe 18 februarie 2023 debuteaza expoziția…