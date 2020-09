O nouă epidemie bacteriană a izbucnit în China. Ce este burceloza și ce simptome are Peste 20 de mii de persoane din nord-vestul Chinei au fost testate pentru o boala bacteriana, numita bruceloza, dupa apariția unui focar cauzat de o scurgere la o companie biofarmaceutica ce producea vaccinuri pentru animale. Conform raportului comisiei de sanatate din Lanzhou, capitala provinciei Gansu, 3.245 de persoane au fost confirmate pozitiv cu bruceloza. Alte 1.401 de persoane au avut teste preliminare pozitive. In total, din cei 2,9 milioane de locuitori ai orașului au fost testate 21.847 de persoane . Pana acum nu au fost raportate decese, potrivit CNN . Ce este burceloza și ce simptome… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane din nord-vestul Chinei au fost confirmate cu febra malteza, o boala declanșata dupa o scurgere de gaze reziduale a unei companii biofarmaceutice. Autoritațile sanitare din Lanzhou, capitala provinciei Gansu, au confirmat ca 3.245 de persoane au bruceloza (cunoscuta și ca febra malteza…

- Câteva mii de persoane din nord-vestul Chinei au fost testate pozitiv cu o boala bacteriana în urma unui focar cauzat de o scurgere de gaze reziduale la o companie biofarmaceutica care a avut loc anul trecut, au anunțat autoritațile chineze, potrivit CNN.Autoritatea responsabila…

- Au trecut aproape cinci luni de cand Shelby Hedgecock a fost testata pozitiv cu COVID-19, iar aceasta spune ca simptomele pe care le are contribuie și acum la scaderea rezistenței organismului sau, conform CNN.Hedgecock se numara printre pacienții despre care se spune ca sunt „supraviețuitori pe termen…

- Un raport al Centrului pentru Controlul si Prevenirea Bolilor din SUA arata ca pandemia a avut un impact major asupra sanatatii mintale a generatiilor tinere. Un studiu realizat cu 5.412 de subiecți arata cu un sfert dintre acestia s-au gandit la sinucidere in luna iunie, scrie Mediafax. Studiu, prezentat…

- Pandemia de coroanvirus a avut un puternic impact psihologic asupra adulților din Statele Unite ale Americii, potrivit unui raport al Centrului pentru Controlul si Prevenirea Bolilor din SUA. In plus, un sondaj arata ca un sfert dintre acestia s-au gandit la sinucidere in luna iunie. Un nou studiu arata…

- Un studiu, prezentat de CDC (Centul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor), cea mai importanta agentie federala pentru protectia sanatatii publice din Statele Unite, arata ca un sfert dintre adultii tineri cu varste cuprinse intre 18 si 24 de ani au luat in considerare sinuciderea in ultimele 30 de…

- Aproxmativ 30.000 de persoane urmeaza sa participe la aceasta faza, determinanta, in Statele Unite. Jumatate dintre ele urmeaza sa primeasca o doza de 100 de micrograme, iar celelalte un placebo. Principalul obiectiv al acestui test este sa se stabileasca daca vaccinul este sigur si previne infectia…

- Centrele coreene pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (KCDC) au indicat anterior ca primul val de infectari din Coreea de Sud nu s-a incheiat. Luni, insa, Jeong Eun-kyeong, director al KCDC, a declarat ca a devenit evident ca o vacanta care a inclus un weekend de la inceputul lunii mai a marcat…