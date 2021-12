Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș gazduiește intre 24 și 28 noiembrie o noua ediție a Salonului Industriei Ușoare, manifestare expoziționala tradiționala organizata de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș de peste 25 de ani. La eveniment și-au anunțat participarea peste 50 de companii…

- „Festivalul invizibil”, organizat de asociația Solidart prin teatrul Basca, ajuns la cea de-a doua ediție care a debutat in aceasta vara, va reveni in weekend-urile din lunile octombrie și noiembrie cu o serie de evenimente culturale originale, un performance de dans contemporan și spectacole proprii,…

- Cea de-a patra ediție a Bienalei Art Encounters s-a deschis pe 1 octombrie, la Timișoara. Programul a suferit modificari majore din cauza condițiilor pandemiei. Expozițiile vor putea fi vizitate de public in baza certificatului verde și cu respectarea normelor de siguranța sanitara. Puteți descoperi…

- O noua tranșa de vaccin de la compania Pfizer BioNTech, care consta in 737.100 doze, sosește in țara. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana și vor ajunge luni pe aeroportul din Otopeni, iar marți pe aeroporturile din Cluj-Napoca și Timișoara. Transportul catre centrele de stocare este asigurat…

- Cu toate ca s-a lasat cortina peste ediția a IX-a a Festivalului de Muzica Ușoara pentru Copii și Tineret, ecourile sunt inca foarte ample. Acest eveniment este organizat anul de Asociația „Centrul Daniel” din Bacau. Festivalul este un concurs de interpretare care isi propune sa contribuie la descoperirea…

- Muzeul Satului Banațean gazduiește la sfarșitul acestei saptamani cea de-a XXI-a ediție a Targului Meșterilor Populari, la care vor participa cei mai reprezentativi meșteri din diferite zone etnografice ale Romaniei in care s-au pastrat tradițiile unor meșteșuguri stravechi. Și-au anunțat participarea…

- Zilele Culturale Maghiare din Timișoara se organizeaza pentru a șasea oara, in plin centrul orașului, in perioada 23 – 26 septembrie. Pe parcursul celor patru zile, cei interesați vor putea lua parte la evenimente variate: concerte, spectacole de teatru, spectacole tradiționale, muzica și dansuri populare,…

- Clujenii sunt așteptați in acest weekend la ultimul festival OPEN AIR de muzica din Cluj-Napoca, “Rock & Blues Nights by Cluj Blues Fest”, in Iulius Parc. Ultimul festival OPEN AIR de muzica la Cluj-Napoca va avea loc in Iulius Parc, iar clujenii sunt așteptați la „Rock & Blues Nights…