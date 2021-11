Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis invita publicul timișorean la cea de-a treia ediție din acest an a expozitiei nationale dedicata industriei mobilei, Expo Mobila Timișoara, care va avea loc in perioada 4-7 noiembrie 2021, la Centrul Regional de Afaceri Timișiara. Evenimentul se adreseaza…

- Ediția de toamna a Salonului Industriei ușoare, organizata de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș de peste 25 de ani, va avea loc intre 20 și 24 octombrie la Centrul Regional de Afaceri. La eveniment și-au anunțat participarea 50 de companii din intreaga țara, producatori și comercianți,…

- „Expoziția Toamnei”, anotimp al recoltei și al belșugului, a ajuns la cea de-a doua ediție, pregatita in aceste zile de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, și se va desfașura intre 24 și 26 septembrie, la Centrul de Afaceri. Producatori, procesanți și comercianți timișeni dar și din alte…

- Evenimentul reunește companii din industria de mobilier, echipamente și accesorii In perioada 23 – 26 septembrie, ROMEXPO in parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie din Romania și cu Asociația Producatorilor de Mobila din Romania, organizeaza BIFE – SIM 2021 – ediție speciala cu vanzare. Evenimentul…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, cu sprijinul Ambasadei Romaniei in Regatul Spaniei, organizeaza o misiune economica multisectoriala in Spania, in perioada 19 – 23 octombrie 2021. Vor fi organizate doua Forumuri de Afaceri, la Sevilla (20 octombrie) și la Malaga (22 octombrie), unde…

- Mobilier pe alese, oferit de zeci de companii din intreaga țara, va fi la dispoziția timișorenilor peste doar cateva zile, in cadrul unei expoziții cu vanzare. Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis invita publicul timișorean la cea de-a doua ediție din acest ... The post Expo Mobila Timișoara,…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza intre 2 și 5 septembrie cea de-a doua ediție din acest an a expoziției naționale Expo Mobila Timișoara, care va fi deschisa la Centrul Regional de Afaceri. Expoziția reunește producatori romani și importatori recunoscuți, interesați sa se…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza, in perioada 14 – 18 iulie 2021, la Centrul Regional de Afaceri Timișoara o noua ediție de vara a Salonului Industriei Ușoare. La eveniment și-au anunțat participarea peste 50 de companii din intreaga țara, producatori și comercianți, care…