Stiri pe aceeasi tema

- Demisie de ultima ora in PSD. Fostul ministru pentru Mediul de Afaceri Ilan Laufer a demisionat din partid ca urmare a numirii unei noi conduceri.Citește și: ULTIMA ORA Procurorul care a ținut poliția la POARTA lui Dinca , audiat de URGENȚA la CSM "Stimati membrii si simpatizanti PSD,…

- "Eu am infiintat Uniunea Militarilor si Politistilor "Mihai Viteazul", care reuneste militarii si politistii in rezerva si in activitate, dupa ce, de-al lungul timpului, am actionat permanent in sprijinul acestora, atat ca ministru al apararii nationale cat si ca ministru al afacerilor interne si…

- Stimați gorjeni, In data de 10 noiembrie, Partidul Social Democrat va cheama la urne! PSD va cheama sa ii fiți alaturi in lupta pe care o duce pentru a va asigura bunastarea și stabilitatea, votand Viorica Dancila pentru funcția de președinte al Romaniei! La fel ca mulți romani,…

- Marcel Ciolacu s-a aratat indignat de foștii colegi de la PSD care s-au asociat cu alte partide și susține ca este nevoie de o ”reforma interna” in Partidul Social Democrat. ”Astazi, cu largul sprijin al foștilor noștri colegi de la PSD care au preferat sa se asocieze cu Basescu, Orban și…

- "DESPRE DEZERTARE Azi, președintele ALDE, dl Tariceanu, anunța cațiva colegi de la Brașov, ca-i invita, undercover așa, la o bere sa discute despre dezertarea mea prin afilierea la grupul PSD din Senat. Dincolo de faptul ca nu mi se pare deloc mai dezonorant sa te afiliezi grupului PSD decat…

- Viorica Dancila a scris astazi pe pagina sa de Facebook ca pensiile militare se vor impozita dupa sistemul aflat in vigoare acum."Partidul Social Democrat sustine ferm ca impozitarea pensiilor speciale sa nu se aplice pensiilor militare. Pensiile militare de stat trebuie sa beneficieze de sistemul de…