O nouă criză în sănătate amenință omenirea în miezul pandemiei Prioritatea in sanatate din acest moment este pandemia de COVID-19, insa o alta criza amenința omenirea. Mai exact, bacteriile rezistente la antibiotice amenința sa schimbe sistemul de sanatate așa cum il știam. Aceste bacterii raspandesc bolile incet și sigur, nu deodata, asemenea virusului SARS-CoV-2. Experții cred insa ca bacteriile rezistente la antibiotice pot ajunge sa fie o amenințare la fel de mare precum pandemia actuala, doar ca nu la fel de repede. In Statele Unite ale Americii, trei milioane de americani se infecteaza cu o asemenea bacterie in decursul unui an. Dintre aceștia, aproximativ… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

