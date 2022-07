Stiri pe aceeasi tema

- Conform prognozei meteo emise de ANM pentru duminica, 22 mai 2022, valorile termice vor scadea in cea mai mare parte a tarii si se vor situa in jurul celor normale la aceasta data. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea azi in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov,…

- BLOOD NETWORK, cea mai longeviva campanie de donare de sange din Romania,inițiata de organizatorii UNTOLD și Neversea, ii așteapta din nou pe eroi sa salveze vieți și sa se bucure de experiențe de neuitat la unele dintre cele mai mari festivaluri de muzica din lume. Ajunsa la cea de-a 8-a ediție, campania…

- Retailerul roman de optica Lensa a deschis, recent, in Iulius Mall Iasi, un nou magazin, la aniversarea celor noua ani de existenta. Pe toata perioada lunii mai, clientii Lensa se pot bucura de reduceri de pana la 90- la mii de produse. Situat la parterul Iulius Mall, showroom-ul Lensa, al doilea de…

- La aniversarea a 9 ani de activitate, retailerul roman de optica Lensa deruleaza campania De 9 ani, ai mereu o noua imagine, cu reduceri de pana la 90% mii de produse. Un studiu arata ca oamenii care poarta ochelari de vedere au mai mult succes la interviurile de angajare și sunt percepuți ca fiind…

- La aniversarea a 9 ani de existenta, Lensa, cel mai apreciat magazin de optica din Romania deschide incepand de astazi, 5 mai, al doilea showroom din Iasi. Situat in incinta Iulius Mall Iasi, pe bulevardul Tudor Vladimirescu, la parter, cel de-al doilea showroom Lensa din Iasi dispune de un spatiu de…

- ANM a emis prognoza meteo pentru ziua de luni 25 aprilie 2022. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea azi, de Paște, in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad, Timișoara, Oradea, Sibiu, Bacau, Galați, Craiova, Ploiești, Braila, Buzau.

- ”Lensa, magazin de optica din Romania, a incheiat anul 2021 cu vanzari de 16 milioane euro, in crestere cu 50% fata de anul precedent, ajungand la o cifra de afaceri cumulata in cei 8 ani de existenta de 37,3 milioane euro. In urma unor investitii totale de circa 2 milioane de euro, Lensa a deschis…

- Compania Auchan anunța un program prin care pune in vanzare telefoane la preț redus, recondiționate, cu garanție 12 luni. Aceste telefoane mobile pot fi cumparate in 30 dintre hipermarketurile Auchan din Romania. Magazinele se afla in in București, Cluj, Craiova, Sibiu, Timișoara, Constanța, Brașov,…