O nouă companie aeriană low-lost va lansa zboruri din România din 2024. Care sunt destinațiile Compania FLYONE Airlines va lansa zboruri din Romania incepand din 2024, devenind partenerul operatorului turistic Christian Tour. ”FLYONE Airlines a devenit partener cu cel mai mare operator turistic din Romania, Christian Tour! Astfel, incepand cu sezonul de vara 2024, vom opera zboruri charter si regulate de pe cele mai importante aeroporturi din Romania spre insulele Tenerife si Gran Canaria (Spania), insula Kos (Grecia), dar si orasele Heraklion (Grecia), Antalya (Turcia), Bodrum (Turcia), Larnaca (Cipru) si Hurghada (Egipt)”, a anuntat compania pe pagina sa de Facebook. Zborurile vor fi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

