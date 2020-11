O nouă combină autopropulsată pentru recoltat struguri, Gregoire GL6.4 Pe langa modelele GL7.4 și GL8.4, respectiv GL8.6, lansate cu succes acum 3 ani la Targul de utilaje pentru viticultura și vinificație de la Montpellier (Franța), SITEVI, unde au fost distinse cu 4 premii importante, in acest an Gregoire a lansat o noua combina de recoltat struguri, GL 6.4, destinata fermelor viticole mici, de 50-100 ha, inlocuind astfel modelul autopropulsat G7.200 și modelele tractate G Prima și G320. Este o mașina accesibila și eficienta, ingloband din punct de vedere tehnic toate elementele tehnologice, constructive și funcționale ale combinelor mai mari, elemente care asigura… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

