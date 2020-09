Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul international "Avram Iancu" anunța inceperea lucrarilor de e construcție la noua cale de rulare paralela cu pista. Investiția in valoare de 13 milioane de euro, din care 50% sunt suportați din fonduri europene și restul din bugetul Aeroportului clujean. Noua pista va fi gata in 9…

- START… Au inceput lucrarile unui nou proiect important pentru municipiul Vaslui. Este vorba despre constructia unui bloc ANL pe strada Ceramicii, in care vor putea locui cadrele medicale, dar si profesorii din oras ce au nevoie de o locuinta. Blocul va avea 10 apartamente cu doua camere, cinci apartamente…

- Cel mai mare retailer online din Romania, eMAG, a anuntat joi ca investeste 90 de milioane de euro intr-un nou centru logistic, care se va intinde pe o suprafata de 130.000 mp, langa A1, ce va fi gata anul viitor. „eMAG investeste 90 de milioane de euro intr-un nou centru logistic, la km 19…

- eMAG investește 90 de milioane de euro intr-un nou centru logistic, la km 19 al autostrazii A1, care se va intinde pe o suprafața de 130.000 mp. Lucrarile de construcție vor incepe luna aceasta și se vor incheia in septembrie anul viitor, urmand ca, pana in iulie 2022, sa fie funcționale toate automatizarile…

- Compania Bosch a inaugurat joi, 9 iulie, oficial, noua cladire de birouri a Centrului de Inginerie Bosch din Cluj. Lucrarile de constructie au inceput in martie 2018 si au fost finalizate in luna februarie a anului 2020. In timp, investitia totala in proiect a atins pragul de 30 de milioane de euro.

- De pe Aeroportul International „Avram Iancu” Cluj a pornit sambata primul zbor charter turistic al companiei TAROM, din sezonul de vara 2020, spre Skiathos (Grecia). Zborurile spre Skiathos vor fi operate...

- Timișoara, 25 iunie 2020: Cea mai inalta cladire de birouri din Romania, integrata in ansamblul mixt Iulius Town Timișoara, o investiție de peste 115 milioane de euro, prinde forma. Lucrarile s-au desfașurat intr-un ritm intens inclusiv in ultimele luni, toate echipele implicate in dezvoltare fiind…

- Aeroportul Internațional ”Avram Iancu” Cluj anunța reluarea, de marți, a zborurilor catre destinații din Franța și Italia. Acestea sunt operate de compania Wizz Air. Destinațiile catre care se reiau...