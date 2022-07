Stiri pe aceeasi tema

- La mai bine de un an de la demolarea cu ranga a primului chioșc de la metrou, aproape un sfert dintre spații inca funcționeaza. Toate 79, pe raza sectorului 3. Metrorex și primaria iși paseaza responsabilitatea, dar situația de pe teren ramane așa cum a promis, in urma cu an, omul lui Ion Radoi din…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița a inaugurat astazi, 21 iunie baza sportiva „Vitan”, construita in aceasta primavara, in doar 3 luni. Edilul a explicat ca bucureștenii din Sectorul 3 au acum la dispoziție inca o baza sportiva unde se pot practica diferite sporturi in condiții excelente. “Suntem…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, a inaugurat astazi, 7 iunie, noua creșa „Trapezului”, situata pe Aleea Prevederii nr. 6. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Dupa 11 milioane de euro cheltuite de Primaria Sectorului 3 și un milion de lei amenzi incasate de la Garda de Mediu, stația de sortare a gunoiului de la Cațelu, reclamata de vecini inca de dinainte sa fie data in funcțiune, urmeaza sa fie mutata. Consiliul local al S3 a votat un proiect care prevede…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, il critica din nou pe primarul general al Capitalei, Nicușor Dan pentru refuzul de a ceda in administrarea Primariei Sectorului 5 strazile administrate direct de Primaria Generala din sector. El susține ca aceste strazi sunt insalubre, fara utilitați…

- Parchetul Sectorului 3 a inceput, miercuri, urmarirea penala impotriva primarului Robert Negoița pentru ucidere din culpa și abuz in serviciu, potrivit unor surse. Acuzațiile vin dupa accidentul din august 2021, din zona Bibliotecii Naționale, unde un mal de pamant s-a surpat peste cațiva muncitori…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, este anchetat penal in legatura cu accidentul de munca din august 2021 de la Biblioteca Naționala din București, cand doi muncitori au murit dupa ce au fost ingropați de vii de un mal de pamant care s-a surpat. Potrivit Buletin de București, citat de digi24.ro…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, este anchetat penal in legatura cu accidentul de munca din august 2021 de la Biblioteca Naționala din București, cand doi muncitori au murit dupa ce au fost ingropați de vii de un mal de pamant care s-a surpat. Potrivit Buletin de București, edilul are oficial…