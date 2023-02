Stiri pe aceeasi tema

- Șoferița ar fi oprit mașina la stop chiar pe linia de tramvai, moment in care vatmanița s-a infuriat și a coborat din vehiculul in care erau mai mulți calatori. Imediat, intre cele doua a izbucnit un scandal violent. Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, la un moment dat, vatmanița, o femeie…

- A fost alerta in Sectorul 3 al Capitalei. Un loc de joaca pentru copii din cartierul Titan a luat foc, iar tot cartierul a fost impanzit de un fum gros. Pompierii s-au chinuit minute bune sa stinga flacarile violente.

- Barbatul care și-a rapit iubita in Capitala și a vrut sa o incendieze in portbagajul mașinii este Gicuța din Aparatori, un cunoscut manelist. Cantarețul de manele este acuzat ca și-a inchis iubita in portbagaj, a abandonat mașina pe un teren viran și i-a dat foc. Femeia a fost gasita și salvata la timp…

- O femeie insarcinata a fost accidentata grav pe o trecere de pietoni, pe strada Gura Caliței, din Sectorul 3 al Capitalei. Șoferul a fugit de la locul accidentului. O femeie insarcinata a fost accidentata grav de un șofer in timp ce traversa strada pe o trecere de pietoni. Incidentul s-a produs in Capitala,…

- Bataie in traficul din București! O incadrare greșita in trafic s-a lasat cu o bataie generala intre mai multe persoane. Un barbat și o femeie au coborat din mașina și au sarit pe barbat, pe care l-au lovit cu pumnii și picioarele. „Sub rafala de pumni, barbatul a cazut pe mașina mea", a spus martorul…

- Zeci de blocuri din Sectorul 2 al Capitalei nu au apa calda și caldura de cand a inceput iarna.„Macar o ora nu am avut caldura, acum sunt amorțite, iar in noiembrie, pana la 1 decembrie nu am avut caldura. Foarte scump, dar nu știu de ce, nu am avut caldura, am ințeles ca ne-au bagat 60 de milioane…

- Deranjat de faptul ca a primit o amenda de la agenții de circulație din Capitala, fostul soț al Antoniei a deschis un proces, insa, cand a vazut probele depuse de adversari, a facut un pas in spate.

- Administratorul unei parcari din Sectorul 1 a fost amenintat, joi, cu arma de un barbat care ulterior a fugit. Politistii din Capitala l-au gasit in trafic si l-au oprit, fiind demarata o ancheta. ”In data de 8 decembrie 2022, in jurul orei 11.00, politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului…