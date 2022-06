Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Nature O’clock, reprezentantul Let’s Do It, Romania! in județul Cluj, organizeaza sambata, 11 iunie a.c., cu incepere de la ora 10:00, o activitate de curațare a malurilor lacului Tarnița.

- OneWay Cleaning, in parteneriat cu Primaria Campia Turzii și Rotary Campia Turzii , organizeaza campania de ecologizare a deșeurilor. Cand? 28 mai, ora 10:00 la Parcul Municipal Berc din Campia... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Campania BlOOD NETWORK este cea mai longeviva campanie de donare de sange din Romania, in acest an aflandu-se la cea de-a VIII-a ediție, iar donatorii vor obține un abonament UNTOLD sau NEVERSEA 2022... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Zeci de saci plini cu deșeuri au fost colectați la Mihai Viteazu in cadrul unei acțiuni de ecologizare a malului Raului Arieș. Activitatea a debutat vineri, 6 mai de la ora 12, ocazie cu care au... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primaria Comunei Mihai Viteazu anunța ca in data de 6 mai 2022, incepand cu ora 12:00, organizeaza o acțiune de ecologizare a malului raului Arieș. „In cadrul acestei acțiuni vom avea alaturi de noi... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Copii din cateva clase de la Școala Gimnaziala Nr. 4 „Frații Popeea” din Sacele și iubitorii de natura vor participa astazi la o acțiune de ecologizare pentru o lume mai curata, o viața de calitate și un viitor mai bun. Asociația Sport Montan Sacele, in parteneriat cu Școala Gimnaziala nr.4, Salvamont…

- Elevii de la Școala Gimnaziala Luna au luat parte la o acțiune ampla de ecologizare in care au invațat despre protecția mediului și au curațat curtea unitații de invațamant, dar și imprejurul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Sambata, 2 aprilie 2022, Primaria Comunei Calarași organizeaza o acțiune de ecologizare a strazilor, aleilor, parcurilor și locurilor de joaca din comuna, pe baza de voluntariat. In acest sens, vor... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!