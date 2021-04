Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul saudit de externe Faisal bin Farhan a afirmat ca un acord de normalizare cu Israelul ar fi "extrem de benefic" pentru Orientul Mijlociu, dar ca acesta depinde de progresul procesului de pace israeliano-palestinian, relateaza vineri AFP. Citește și: Schimbare radicala a poziției SUA…

- Israelul organizeaza marti alegeri generale pentru a patra oara în doi ani, premierul Benjamin Netanyahu sperând ca datorita succesului campaniei de vaccinare împotriva Covid-19 va reusi sa scoata tara din blocajul politic fara precedent si sa formeze o majoritate stabila, în…

- Israelul a bombardat cel puțin 12 nave ce se îndreptau catre Siria în ultimii doi ani, majoritatea acestora transportând petrol din Iran, scrie The Guardian.Atacurile au inclus și plasarea de mine navale în Marea Roșie și alte regiuni ale lumii, potrivit mai multor oficiali…

- Emiratele Arabe Unite au anunțat joi crearea unui fond de investiții de 10 miliarde de dolari destinat sectoarelor strategice din Israel, cu care a normalizat relațiile anul trecut, potrivit AFP.Decizia, potrivit agenției oficiale de știri din Emiratele Arabe Unite, WAM, a fost luata în…

- Kosovo, teritoriu european majoritar musulman, si-a normalizat relatiile cu Israelul si isi va deschide o ambasada in orasul disputat Ierusalim, au anuntat inalti responsabili in cadrul unei ceremonii desfasurate prin videoconferinta, relateaza AFP. Din august 2020 Israelul a realizat mai multe acorduri…

- Kosovo, teritoriu european majoritar musulman, si-a normalizat relatiile cu Israelul si isi va deschide o ambasada in orasul disputat Ierusalim, au anuntat inalti responsabili in cadrul unei ceremonii desfasurate prin videoconferinta, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Din august 2020 Israelul a realizat…

- Emiratele Arabe Unite (EAU) au aprobat deschiderea unei ambasade la Tel Aviv, in urma normalizarii relatiilor cu Israelul,. EAU si Bahrein au semnat in septembrie 2020 acorduri pentru normalizarea relatiilor cu Israelul, prima recunoastere a statului evreu de catre tari arabe in ultimul sfert de secol.…

- Emiratele Arabe Unite (EAU) au aprobat deschiderea unei ambasade la Tel Aviv, in urma normalizarii relatiilor cu Israelul, a relatat duminica agentia WAM, citata de DPA. EAU si Bahrein au semnat in septembrie 2020 acorduri pentru normalizarea relatiilor cu Israelul, prima recunoastere a statului evreu…