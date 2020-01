Stiri pe aceeasi tema

- Piata muncii din SUA a creat un numar de locuri sub asteptari la finalul lui 2019, dar cu toate acestea rata somajului a ramas la cel mai scazut nivel din ultimii 50 de ani, informeaza Reuters si AFP, transmite AGERPRES . Potrivit datelor publicate vineri de Departamentul american al Muncii, prima economie…

- O nava militara a SUA a evitat la limita coliziunea in Marea Arabiei cu o nava militara a Rusiei, care s-a apropiat ''agresiv'' de ambarcatiunea americana, a anuntat US Navy, incident confirmat de Ministerul Apararii rus, care sustine insa ca nava americana este cea care a actionat neprofesionist…

- Mitinguri masive in Taiwan inaintea alegerilor parlamentare + prezidențiale Ploi torentiale în Taiwan. Foto:Arhiva. Multimi de persoane fluturând steagurile Taiwanului au participat la demonstratii care au avut loc în întreaga tara, sustinând partidele care participa…

- Cel puțin opt persoane au murit dupa ce o bomba a explodat duminica in nord-vestul Siriei, unde trupele turce desfașoara o operațiune militara, a informat Ministerul turc al Apararii și surse medicale locale, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Ministerul Apararii a declarat ca explozia a…

- Administratia americana a anuntat marti ca a intarit securitatea alegerilor pe intreg teritoriul tarii in fata amenintarilor de ingerinta din partea unor adversari ai SUA, mentionand in special Rusia, in contextul in care presedintele Donald Trump continua sa minimalizeze amestecul Moscovei in scrutinul…

- Alberto Fernandez a obținut cel mai mare numar de voturi in cadrul scrutinului electoral prezidențial de duminica din Argentina, conform posturilor locale de televiziune, citate de site-ul agenției Reuters.Citește și: SONDAJ CURS - Klaus Iohannis defileaza, Dancila se menține. Dan Barna gafaie…

