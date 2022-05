Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 2.700 de tone de metal au fost trimise catre orasul rusesc Rostov-pe-Don, anunta un purtator de cuvant al portului Mariupol. first ship arrived at the liberated port of Mariupol. The dry cargo ship will go to Rostov with a cargo of scrap metal under the agreement established before the start…

- Ucraina a exclus o incetare a focului sau orice concesie fața de Moscova, in timp ce Rusia și-a intensificat ofensiva in regiunea Donbas (est) și a incetat sa mai furnizeze gaze Finlandei. Dupa ce a pus capat unor saptamani de rezistența a ultimilor luptatori ucraineni in orașul strategic Mariupol din…

- Potrivit sursei citate, Zelenski a spus ca ar vorbi doar cu Putin, subliniind, totodata, ca acest lucru ar trebui sa se intample „in termenii dialogului, nu in termenii ultimatumurilor”.El a spus ca „primul pas clar” in vederea purtarii acestui dialog va fi facut atunci cand Rusia iși va retrage trupele…

- Administratia de la Kiev a anuntat, miercuri seara, ca politicianul ucrainean prorus Viktor Medvedciuk, arestat marti, intentiona sa fuga in regiunea separatista moldoveana Transnistria, dar Administratia de la Moscova a negat ca ar avea contacte cu opozantul ucrainean, anunța mediafax. Fii…

- Razboiul din Ucraina nu mai continua deloc in modul in care Rusia se aștepta. Kievul trebuia cucerit in cateva zile, conform planurilor facute de oficialii ruși, insa rezistența ucrainenilor a fost o surpriza pentru ei. In acest sens, pierderile inregistrate de Rusia sunt unele destul de mari fața de…

- Gennadiy Orbu (51 de ani), fost internațional ucrainean și antrenor in cadrul Academiei celor de la Mariupol, a reușit abia miercuri sa paraseasca Ucraina, la 21 de zile dupa ce Rusia a inceput razboiul. Orbu a dezvaluit coșmarul prin care a trebuit sa treaca timp de 3 saptamani pentru a supraviețui…

- Vicepresedintele Consiliului de Ministri al peninsulei Crimeea anexate de Rusia sustine ca un coridor terestru leaga de acum aceasta zona de regiunea separatista Donbas din Ucraina, informeaza luni dpa. Potrivit lui Gheorghi Muradov, citat de RIA Novosti, fortele ruse au preluat controlul asupra drumului…

- Conflictul armat a continuat in noaptea de luni spre marți, regiunea Odesa fiind unul dintre principalele teatre de acțiune. Trupele ruse au lansat rachete in apropierea satului Tuzla din regiunea Odesa. Potrivit purtatorului de cuvant al Cartierului General Operațional al Administrației Militare Regionale…