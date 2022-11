O navă care transporta minereu pentru Combinatul Siderurgic a eșuat pe Canalul Sulina O nava incarcata cu minereu de fier a eșuat marți pe Canalul Sulina, in zona localitații Partizani, adica in zona in care in 1991 a eșuat nava „Rostock”, a carei epava a restricționat navigația pe Canalul Sulina pana in 2005, cand s-a reușit scoaterea la suprafața a epavei. Nava mineralier „Leon 1”, sub pavilion Togo, care venea din Turcia și era incarcata cu 5.000 de tone de minereu de fier pentru Combinatul Siderurgic „Liberty” de la Galați a eșuat marți, in jurul orei 10.00, pe Canalul Sulina, in zona localitații Partizani. Din cauza abaterii de la direcția de navigație de pe șenalul navigabil,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

