O morgă mobilă pentru victimele pandemiei, amplasată în curtea Spitalului „Victor Babeș" din Timișoara FOTO Incepand de luni, pacienții care mor in Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Doctor Victor Babeș" din Timișoara in urma infecției cu SARS-CoV 2 vor fi depuși intr-o autospeciala pentru pastrare temporara și transport in regim frigorific. Morga mobila a fost amplasata in curtea unitații sanitare, accesul in zona urmand a fi restricționat.

