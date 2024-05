Stiri pe aceeasi tema

- Oxana Jeleapova, originara din Republica Moldova, cunoscuta drept „ Mrs Universe – Bulgaria”, și-a impartașit gindurile despre legatura cu țara sa natala intr-un interviu acordat jurnalistei Nina Dimoglo. Traind in Bulgaria, Oxana pastreaza sentimente calde pentru Moldova și iși amintește adesea de…

- Atleta Zalina Marghieva s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris, la proba aruncarea ciocanului. Potrivit MEC, sportiva a reușit aceasta performanța in cadrul Turneului Internațional „Dionisopolis” din Bulgaria, unde a inregistrat rezultatul de 75.95 metri și a ocupat locul I.

- In acest weekend are loc la Cluj Napoca Seminarul Internațional de Aikido Mai 2024, cu prezența celor a doi Shihan, japonezul Hiroshi Ikeda și Dorin Marchis, acesta fiind și președintele Federației Romane de Aikido. Shihan, intr-o traducere aproximativa, inseamna „maestru al artelor marțiale”. In aikido,…

- Ciclistul Ilia Novicov a ocupat locul doi la Cupa Burgas printre juniori. El se afla intr-un stagiu de pregatire in Bulgaria. Recent, el a ciștigat prima etapa a Cupei Moldovei, transmite olympic.md. Anul trecut, Ilia s-a clasat pe locul 35 din 92 de participanți la Festivalul Olimpic al Tineretului…

- Mașinile chinezești caștiga tot mai mult popularitate, iar unii romani le prefera in locul celor germane, de exemplu. In curand, un brand auto chinezesc de renume va intra pe piața auto din Romania. Grupul maghiar AutoWallis a confirmat ca va fi reprezentantul brandului chinezesc de vehicule comerciale…

- In perioada 5-7 aprilie, la Orhei au avut loc expoziții cinologice noi, de primavara, cu genericul Golden Spring Cup of Moldova. Evenimentul a reunit participanți din Ucraina, Polonia, Romania, Bulgaria, Ungaria, Olanda și Moldova. In cadrul expoziției a putut fi vazut un ciine din rasa Xoloitzcuintli.…

- "Sea Shield 24", cel mai complex exercitiu organizat si condus de Fortele Navale Romane se afla in plina desfasurare.Potrivit Fortelor Navale Romane, alaturi de tara noastra participa 12 state aliate si partenere, precum Bulgaria, Franta, Georgia, Grecia, Italia, Marea Britanie, Moldova, Regatul Tarilor…

- (Continuare. Inceputul - la 2 7.02.2024) Prezentam in continuare cititorilor noștri interviul oferit site-ului nostru de Maia Dobreva, Ambasadoare Extraordinara și Plenipotențiara a Bulgariei la Chișinau. Bulgaria este membra UE din a. 2007, Moldova a devenit recent candidata la aderare. Ce experiența…