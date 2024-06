Moștenirea proiectului Dumbrăvița Muzicală: Asociația Trib’Art a donat instrumente pentru elevi Cele opt luni in care orele de educație muzicala au fost completate de asociația Trib’Art cu lecții practice pentru elevii Școlii Gimnaziale Dumbravița s-au terminat, insa generațiile viitoare vor avea in continuare oportunitatea de a interacționa cu un instrument muzical in cadrul orelor de curs. Proiectul Dumbravița Muzicala, s-a incheiat cu un concert care a […] Articolul Moștenirea proiectului Dumbravița Muzicala: Asociația Trib’Art a donat instrumente pentru elevi a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

