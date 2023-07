O mireasa a experimentat, literalmente, realitatea expresiei „de la bal la spital”. Nunta a avut loc in satul Moscu, din județul Galați, iar prietenele miresei au respectat tradiția obiceiului de a „fura” mireasa. O tanara aflata la volan a pierdut controlul mașinii și a lovit un autoturism parcat. In urma impactului, mireasa, care se afla pe scaunul din dreapta, in fața mașinii, a suferit rani. In loc sa se intoarca la propria nunta, mireasa a fost transportata la spitalul din Galați pentru a primi ingrijiri medicale. In legatura cu acest incident, polițiștii rutieri, sub coordonarea unui procuror…