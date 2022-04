Stiri pe aceeasi tema

- Alerta rapire copil. Poliția: Trei persoane necunoscute au luat cu forța o minora din fața unui bloc din Pitești La data de 28 aprilie a.c., in jurul orei 11.00, Poliția Municipiului Pitești a fost sesizata cu privire la rapirea unei minore, de 15 ani, MUSTAȚA PETRUȚA, din Pitești, județul Argeș.…

- Update! Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Bascov, cu sprijinul polițiștilor din cadrul I.P.J. Brașov, au identificat pe minora de 14 ani, din Bascov, a carei dispariție a fost sesizata in ziua de 03 aprilie. In noaptea de 5 spre 6 aprilie, aceasta a fost predata reprezentanților legali.…

- Minora din Bascov, data disparuta de familie este cautata in continuare de polițiști. Astazi, in jurul pranzului, Poliția Argeș anunța ca a fost gasita o minora data disparuta, in Pitești, și ca aceasta nu ar fi victima vreunei infracțiuni. Se pare ca minora identificata nu este cea plecata de la Bascov,…

- Pe 3 aprilie, polițiștii piteșteni au fost sesizați cu privire la faptul ca MATEI CATALINA, de 14 ani, a plecat in mod voluntar, posibil in cursul nopții trecute, de pe raza comunei Bascov, fara a mai reveni la domiciliu. Semnalmente: inaltime 1,50 m, circa 50 kg, fața ovala, ochi caprui, par lung.…

- Ema, o copila in varsta de trei ani care ”inca nu merge la scoala, desi si-ar dori”, a plecat de acasa duminica, cu ghiozdanul in spate, fara stirea parintilor, pentru a merge la cursuri. Fetița a fost gasita de un echipaj al poliției aflat in misiune, pe marginea unui drum din Scutelnici, și dusa inapoi…