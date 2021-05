O minoră de 14 ani din Luduș s-a sinucis Polițiștii din cadrul Poliției orașului Luduș au fost sesizați ieri prin Apel 112, cu privire la decesul unei minore, din localitatea Luduș. Deplasați la fata locului, politistii au constatat ca cele sesizate se confirma, echipajul medical pronuntand, din nefericire, decesul acesteia. Din primele cercetari efectuate, s-a constat faptul ca, minora ar fi decedat, prin spanzurare, [… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

