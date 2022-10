„O minge” de albine-cactus strânse jurul reginei, fotografia de natură sălbatică a anului 2022 Au fost anunțați caștigatorii premiilor „Wildlife Photographer of the Year”, concurs organizat de Muzeul de Istorie Naturala din Londra , aflat la a 58-a ediție. Libertatea va prezinta o selecție a celor mai bune fotografii. Juriul internațional a analizat 38.575 de fotografii din 93 de țari și a ținut cont de originalitate, excelența tehnica și practica etica. Fotografa americana Karine Aigner a caștigat marele premiul al ediției cu o fotografie realizata in Texas, intitulata The Big Buzz”: mai multe albine-cactus sunt infașurate in jurul unei singure femele! La fel ca multe specii de albine,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elizabeth si Printul Philip au trait cu adevarat o poveste de dragoste regala, care a inceput in Dartmouth, in 1939, cand Printesa Elisabeta, in varsta de 13 ani, a debarcat la Dartmouth. Elizabeth si sora ei, Margaret, se aflau intr-o excursie cu parintii lor la Britannia Royal Naval College…

- Cazurile neobisnuite de hepatita la copii descoperite pana acum in 35 de tari nu au legatura cu COVID-19 si ar putea fi provocate de o combinare a doua virusuri revenite in urma pandemiei, arata un studiu preliminar prezentat luni in Marea Britanie, potrivit Agerpres , care preia agentiile EFE si DPA.…

- Premierul demisionar al Marii Britanii, Boris Johnson, a vizitat zilele trecute trupele ucrainene care se antreneaza alaturi de armata britanica la Yorkshire. ”Vreau ca poporul ucrainean sa știe ca Regatul Unit sprijina Ucraina și lupta ucrainenilor. Sunt ferm convins ca puteți invinge și veți invinge”,…

- O noua fotografie a prințului George, stranepotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, a fost publicata joi seara de parinții lui, Kate Middleton și prințul William, pentru a marca ziua sa de naștere, potrivit CNN . Printul George, care implineste 9 ani vineri, 22 iulie, apare zambitor in portretul…

- Liz Truss il va infrunta pe Rishi Sunak in ultima runda a unei curse foarte disputate a funcției de prim-ministru al Marii Britanii. Penny Mordaunt a ieșit din cursa miercuri, dupa ce a primit cele mai puțin voturi intr-un al cincilea tur de scrutin in randul parlamentarilor conservatori. Fostul ministru…

- Greta Thunberg a avut un mesaj acid dupa valul de caldura ce a lovit in plin Europa, spunand ca aceasta criza climatica este departe de a se termina. „Mergem ca somnambulii spre marginea prapastiei”, a comentat activista de mediu. Primarul Londrei a tras alarma de incendiu, in Franta sunt temperaturi…

- Aeroportul Luton a suspendat zborurile din cauza unei „defecțiuni” a pistei de aterizare, cauzata de temperaturile ridicate, in condițiile in care valul de canicula care afecteaza Marea Britanie se va agrava. „In urma temperaturilor ridicate de astazi, a fost identificata o defecțiune de suprafața pe…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite, George Maior, este implicat in scandalul Hunter Biden, fiul președintelui SUA, dezvaluie presa americana. Un articol publicat de ziarul New York Post prezinta informații incendiare extrase dintr-un laptop al lui Hunter Biden. Informațiile reies dintr-un vechi calendar…