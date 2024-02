Asociația Composesorala Cisla era cat pe ce sa dea o țeapa de peste 650.000 de lei statului roman. Asociația Composesorala Cisla s-a aflat la un pas de a primi o suma uriașa de la statul roman, adica ceva mai bine de 650.000 de lei. Aceasta suma, deși solicitata in mod aparent legitim, ascundea o realitate șocanta, in care Garda Forestiera, Tribunalul Cluj și Ministerul Mediului au fost incapabile sa verifice corectitudinea proprietații asupra unui teren pe care asociația pretindea ca il deține in aria protejata a rețelei Natura 2000, scrie Gazeta de Clu j. La data de 2 martie 2017, Asociația…