Legea privind introducerea disciplinei „Istoria Revolutiei din 1989 si a schimbarii de regim din Romania” intre materiile de studiu la liceu a fost promulgata vineri de președintele Klaus Iohannis. Proiectul de lege pentru introducerea disciplinei despre Revolutia din 1989, initiata de deputatul liberal Marilen Gabriel Pirtea, a fost adoptata in luna mai de Parlament. Propunerea […] The post O materie in plus pentru liceeni: „Istoria Revolutiei din 1989 si a schimbarii de regim din Romania” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .