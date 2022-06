Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: Mașina in flacari pe Autostrada Sebeș-Turda, aproape de Aiud. Autoturismul, tras pe banda de urgența O mașina a luat foc pe Autostrada A10, la kilometrul 43, ieșirea catre Aiud. Incidentul a fost semnalat de șoferii care treceau prin zona, pe grupul de Facebook Info Trafic Județul Cluj. Din primele…

- Șoferul a reușit sa opreasca autoturismul pe marginea drumului imediat dupa ce a vazut ca, de sub capota, iese fum.A coborat rapid și a sunat la 112 insa, in doar cateva secunde, mașina a fost cuprinsa in totalitate de flacari.Salvatorii Detașamentului de Pompieri Tulcea au fost solicitați sa intervina…

- Intervenție in comuna Campineanca pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism Trei echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani au intervenit astazi, in jurul orei 07:50, in comuna Campineanca, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism. Forțele de intervenție au…

- O femeie de 75 de ani a decedat, iar o alta de 42 de ani a suferit multiple leziuni in urma unui accident de circulatie care a avut loc vineri dupa-amiaza pe DN 66, in apropierea localitatii Maceu. Autoturismul in care se aflau victimele s-a lovit de un cap de pod de pe marginea soselei, a informat…

- Doi tineri din Arad au ridicat o masina parcata pe o strada si au dus-o pe o platforma speciala la un centrul de colectare a fierului vechi pentru a incasa bani, ei sustinand apoi in fata politistilor ca au crezut ca autoturismul este abandonat de proprietar, informeaza Digi24 . Potrivit IPJ Arad, masina…

- O masina a luat foc, luni seara, in municipiul Buzau, imediat dupa ce a fost parcata. Autoturismul a ars in totalitate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu…

- Un accident rutier s-a produs, noaptea trecuta, in localitatea argeșeana Balilești. Potrivit ISU Argeș, un autoturism care a parasit partea carosabila și a lovit un gard, a fost imediat cuprins de flacari. Incendiul a cuprins toata mașina și s-a evitat propagarea flacarilor la vecinatați, iar la fața…

- Autoturism cazut in barajul Budeasa, zona Clemans. Nu sunt victime. Autoturismul nu ar fi fost asigurat corespunzatoar. Se deplaseaza pompierii cu o autospeciala de intervenție pentru asigurarea masurilor specifice. Vom reveni!The post Mașina cazuta in barajul Budeasa first appeared on Universul argesean…