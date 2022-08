Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav urmat de un incendiu a avut loc in aceasta dimineața pe Calea Turzii din Cluj-Napoca. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in dimineața de marți, 26 iulie, pentru a stinge flacarile care au cuprins un autoturism dupa ce acesta a ieșit in afara parții carosabile…

- Un puternic incendiu a izbucnit astazi pe un teren agricol cultivat cu grau, din zona comunei Campineanca. Evenimentul a fost anunțat de ISU Vrancea, in jurul orei 12.00. Intervenția pompierilor a fost dificila, deoarece focul s-a propagat nu pe 10 ha, cum fusese anunțat inițial, ci pe 26 ha de grau,…

- Un puternic incendiu a izbucnit astazi pe un teren agricol cultivat cu grau, din zona comunei Campineanca. Evenimentul a fost anunțat de ISU Vrancea, in jurul orei 12.00. Intervenția pompierilor a fost dificila, deoarece focul s-a propagat nu pe 10 ha, cum fusese anunțat inițial, ci pe 26 ha de grau,…

- Un incendiu a izbucnit intr-o padure de pe raza comunei Birsești și se propaga cu repeziciune. Incendiul poate fi observat de la distanța. Cel mai probabil incendiu a izbucnit de la un foc lasat nesupravegheat. Vom reveni cu amanunte. UPDATE: Pompierii intervin in aceasta seara pentru stingerea unui…

- O mașina Tesla a izbucnit in flacari dupa ce a stat trei saptamani in soare, intr-un cimitir de mașini. Pompierii au fost nevoiți sa scufunde autoturismul intr-o groapa cu apa pentru a-i stinge bateria.

- Un autoturism a luat foc in fața fostului magazin Flip, din Piața Mihai Viteazu. Incidentul s-a produs luni dimineața, in jurul orei 10.00.Incendiul s-a produs in stația de autobuz din fața fostului magazin, langa podul Traian. Mașina a ars ca o torța, fara ca cineva sa apuce sa intervina. Pompierii…