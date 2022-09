O mașină de poliție din Vaslui a lovit o fetiță de 11 ani pe o trecere de pietoni O autospeciala a IPJ Vaslui a lovit, luni, pe o trecere de pietoni din municipiul vaslui, o fetița care traversa regulamentar. Fata a fost ranita ușor. Colegii polițistului aflat la volan au deschis dosar penal pentru vatamare corporala. Șoferul mașinii de poliție a lovit-o pe fetița de 11 ani in timp ce aceasta traversa intersectiei […] The post O mașina de poliție din Vaslui a lovit o fetița de 11 ani pe o trecere de pietoni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

