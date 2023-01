Stiri pe aceeasi tema

- La atelierele Registrului Auto Roman a ajuns o mașina rara. Este „o capodopera franțuzeasca”, dupa cum scriu reprezentanții instituției pe pagina de Facebook. Este vorba de un Citroen SM din 1971, o mașina care s-a bucurat de succes la inceputul anilor 1970, iar astazi se vinde și cu peste 50.000 de…

- Angajații Registrului Auto Roman au ocazia sa vada autoturisme de colecție pe care le vedem mai rar in trafic.Este cazul unei limuzine Citroen, din 1971, cu un motor Maserati, adisa recent la RAR de proprietar.Pe pagina de Facebook a Registrului Auto Roman au fost publicate mai multe…

- Un tanar de 22 de ani a intrat, luni seara, cu mașina intr-un fast-food din Popești Leordeni din județul Ilfov, au transmis reprezentanții poliției. Din primele date, șoferul a pierdut controlul volanului și s-a izbit de cladire. In mașina se mai aflau trei tineri, iar doi dintre aceștia au avut nevoie…

- IGSU povesteste, joi seara, pe pagina de Facebook, interventia inedita a unui echipaj SMURD din Botosani. ”In fata ambulantei SMURD, o masina a oprit brusc. Un barbat a tasnit in fata echipajului de salvatori, agitandu-si mainile. Inspaimantat, acesta spunea incontinuu ”Copilul! Copilul”, in timp ce…

- Tanarul de 27 de ani, casatorit si tatal unei fetite a intrat cu masina intentionat pe calea ferata, in fata trenului, pentru a fi lovit in plin de locomotiva. La apropierea trenului, tanarul aflat la volan a calcat acceleratia, iar autoturismul a fost lovit in plin. Mecanicul locomotivei nu a mai avut…

- Un tanar de 27 de ani, din Lugoj, casatorit si tatal unei fetite, a transmis Live pe Facebook momentul in care a intrat cu masina in fata unui tren de marfa. Accidentul s-a petrecut pe strada Smardan, din Lugoj, la o trecere la nivel peste calea ferata. Tanarul de 27 de ani a intrat cu […] The post…

- Reprezentantii RAR atrag atentia asupra importantei verificarii amanuntite a autovehiculelor utilizate, inainte de achizitionare, pentru ca anul fabricatiei sau provenienta nu pot garanta starea tehnica. Registrul Auto Roman a prezentat fotografii cu un etrier demontat si prins cu coliere de plastic.…

- Șoferul cumparase mașina, un Reanault Master din 2015, tocmai din Austria, insa a verificat-o noaptea și nu a vazut improvizația din spatele roții. Inspectorii au respins mașina, cerandu-i noului proprietar sa rezolve problema pentru ca duba sa treaca inspecția, se arata intr-o postare pe Facebook a…