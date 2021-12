O mască străluceşte când detectează coronavirusul O echipa de cercetatori de la o universitate din Japonia a dezvoltat o masca ce straluceste cand este expusa la lumina ultravioleta, in cazul in care contine urme de coronavirus. Cercetatorii de la Universitatea din Kyoto, condusa de presedintele institutiei, Yasuhiro Tsukamoto, 52 de ani, spera ca mastile vor oferi utilizatorilor o modalitate mai usoara de a se testa daca au contractat virusul, scrie Agerpres . Cercetarile continua, iar echipa si-a propus sa obtina aprobarea guvernului pentru a pune in vanzare mastile de anul viitor. „Strutii sunt capabili sa produca mai multe tipuri diferite… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de oameni de stiinta de la o universitate din vestul Japoniei a dezvoltat o masca ce straluceste atunci cand este expusa la lumina ultravioleta in cazul in care contine urme de coronavirus, folosind anticorpi extrasi din oua de strut, relateaza miercuri Xinhua. Echipa de la Universitatea din…

- O echipa de cercetatori de la Universitatea din Kyoto, in vestul Japoniei, a creat o masca ce straluceste la lumina ultravioleta in cazul in care pe suprafata ei se afla urme de coronavirus, folosind anticorpi extrasi din oua de strut, relateaza miercuri agentia de presa Xinhua, citata de Agerpres.

- O echipa de oameni de stiinta de la o universitate din vestul Japoniei a creat o masca ce straluceste atunci cand este expusa la lumina ultravioleta in cazul in care contine urme de coronavirus, folosind anticorpi extrasi din oua de strut, relateaza miercuri agenția de presa Xinhua, citata de Agerpres…

- O echipa de oameni de stiinta de la o universitate din vestul Japoniei a dezvoltat o masca ce straluceste atunci cand este expusa la lumina ultravioleta in cazul in care contine urme de coronavirus, folosind anticorpi extrasi din oua de strut, relateaza miercuri agenția de presa Xinhua, citata de Agerpres.

- Echipa de la Universitatea din Kyoto, condusa de presedintele institutiei, Yasuhiro Tsukamoto, in varsta de 52 de ani, spera ca mastile vor oferi utilizatorilor o modalitate mai usoara de a se testa daca au contractat virusul, relateaza The Mainichi . Cercetarile continua, iar echipa si-a propus sa…

- Persoanele cu anumite afecțiuni anterioare, precum probleme respiratorii, digestive sau cardiace, beneficiaza de o protecție mai buna din partea propriului sistem imunitar, daca se imbolnavesc de COVID-19, arata datele unui studiu publicat miercuri, 1 decembrie, de Universitatea de Medicina din Graz,…

- Bolnavii cu COVID de lunga durata ar putea primi curand o explicație cu privire la motivele pentru care simptomele lor inca persista chiar și la mai multe luni de la debutul bolii. Mai mulți oameni de știința care studiaza COVID-ul de lunga durata au inceput sa ia in calcul ca virusul poate declanșa…