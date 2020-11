Stiri pe aceeasi tema

- Guvernele vecine impun diverse masuri si restrictii speciale. Grecia a declarat joi lockdown la nivel national. Iar in Ucraina, Ministerul Sanatatii a propus stabilirea unor masuri suplimentare cu privire la nivelul „rosu” al pericolului epidemiologic

- Pentru prevenirea si limitarea raspandirii noului coronavirus, echipaje mobile din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Barbu Catargiu” al judetului Ialomita au continuat actiunile de informare a cetatenilor cu privire la masurile care trebuie respectate pentru prevenirea raspandirii noului…

- "Dimineața, la raportul de garda, aveam 20 de persoane in camera de garda care necesitau oxigen. Lucrurile se complica. Eu spun populației sa se fereasca, sa poarte masca și sa se spele. La mine la institut e plin, nu vreau sa alarmez pe nimeni", spune profesorul Streinu-Cercel. Medicul spune…

- 297 de persoane au fost identificate ca nu respecta masurile de protecție individuala, fiind aplicate sancțiuni in valoare de 7.250 de lei The post Sute de amenzi pentru cei care nu au purtat masca pentru a se proteja impotriva noului tip de coronavirus first appeared on Partener TV .

- Nu doar in mijloacele de transport in comun de pe soselele din judet efectueaza oamenii legii controale pentru prevenirea raspandirii virsului SARS COV-2, ci si in trenuri sau statiile CFR. La o actiune de acest gen, au participat angajati ai Serviciului Județean de Poliție Transporturi Prahova impreuna…

- Chiar daca Rusia se lauda cu primul vaccin din lume inregistrat oficial și cu un medicament care te pune pe picioare in 24 de ore in caz de infectare cu COVID, autoritațile par sa fie copleșite de iminenta unui al doilea val și incep sa pregateasca populația pentru o noua

- Guvenul canadian a anuntat miercuri ca prelungeste pana la sfarsitul lunii octombrie masura inchiderii frontierelor pentru cetatenii straini, cu exceptia celor a caror prezenta pe teritoriul sau este considerata esentiala, transmite AFP.

- Trei cercetatori americani de la Florida Atlantic University din SUA au facut teste folosind maști cu supapa, viziere, dar și maști chirurgicale, pentru a studia mișcarea particulelor de dimeniuni naonometrice, comparabile cu cele ale coronavirusului.Fizicianul Cristian Presura a explicat, la Digi24,…