O mare sărbătoare creștină: Nașterea Maicii Domnului CHIȘINAU, 21 sept - Sputnik. Potrivit carților bisericești, parinții Maicii Domnului au fost Ioachim si Ana. Tatal Fecioarei Maria era un urmas al regelui David, iar mama o descendenta din familia preoteasca a lui Aaron, implinindu-se prin aceasta prorocia ca Mesia va avea o dubla descendenta - imparateasca si preoteasca. © Public Domain / Simon Ushakov / The Archangel Michael Trampling the Devil UnderfootCalendar Ortodox: Pomenirea minunii Sfantul Arhanghel Mihail - istorie și semnificațiePentru ca nu aveau copii, Ioachim si Ana au fost ironizati si batjocoriti de oameni. Cei doi au… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

