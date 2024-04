Bașkanul UAT Găgăuză din Moldova, a 3-a vizită la Moscova în ultimele luni. Acord cu Promsviazbank, sancționată de SUA In ultimele doua luni, bașkanul pro-rus al autonomiei gagauze din sudul Republicii Moldova, Evghenia Guțul și-a intensificat intalnirile cu oficialii de la Kremlin, in aceste zile efectuand cea de a treia vizita la Moscova pentru a consolida relațiile Gagauziei cu Rusia. Bașkanul (guvernatorul – n red) Unitații Teritoriale Autonome (UAT) Gagauza din Republica Moldova, Evghenia Gutul si presedintele Adunarii Populare a Gagauziei, Dmitri Konstantinov, se afla in vizita la Moscova pentru a 3-a oara in ultimele doua luni. Guțul a anunțat ca marți a semnat cu presedintele bancii rusesti Promsviazbank,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

