Stiri pe aceeasi tema

- Washingtonul adopta restrictii, iar Delta Air Lines interzice pasagerilor care merg in capitala sa aiba arme, inainte de inaugurarea presedintelui ales Biden, in timp ce democratii avertizeaza ca pot avea loc violente de natura politica si dupa evenimentul de pe 20 ianuarie, transmite Reuters.…

- Trei persoane au decedat din cauza unor ”urgente medicale” in timpul violentelor care au avut loc miercuri in zona Capitoliului, a anuntat seful Politiei Districtului Columbia, Robert Contee, citat de CNN. Acestora li se adauga femeia care a fost impuscata in cladirea Capitoliului si care a decedat…

- Fenomenul de Quadrantide se va putea observa in noaptea de sambata spre duminica.Dupa ce anul 2020 ne a surprins cu o serie de fenomene celeste importante, precum intalnirea epica dintre Jupiter si Saturn si aparitia cometei Neowise, anul 2021 incepe puternic: cu ploaia de meteoriti Quadrantide, despre…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, afirma, intr-un mesaj postat pe pagina sa de socializare, ca anul 2020 ne-a pus in fata unor provocari fara precedent si ne-a fortat sa fim "mai uniti si mai buni", iar 2021 vine cu speranta si incredere ca vom reveni la normalitate si ne vom implini dorintele…

- Uniunea Europeana se pregatește masiv pentru campania de vaccinare anti-COVID; aproape toate țarile și-au prezentat planurile de imunizare a populației și prioritațile pe categorii de varsta și profesie.

- CHIȘINAU, 24 nov - Sputnik, Sofia Melniciuk. Washingtonul nu mai face parte din Acordul pe care „ani la rand Rusia l-a incalcat grav”. Administrația Trump este de parere ca retrage țara sa din tratatele invechite care le „oferea adversarilor un avantaj in detrimentul securitații naționale”. Acum,…

- Show de sunet, lumina si culoare la Constanta, cu ocazia centenarului fotbalului. Actiunile din randul suporterilor constanteni care marcheaza 100 de ani de fotbal la Constanta continua. Intr un alt episod special, fanii au pus in scena un spectacol de sunet, lumina si culoare, cu 100 de torte si foc…

- BUCUREȘTI, 29 oct – Sputnik. Declarațiile SUA cu privire la disponibilitatea de a desfașura in Europa rachete hipersonice pentru descurajarea Rusiei sunt cinice, declara purtatorul de cuvant al MAE al Rusiei, Maria Zaharova. © Photo : Ministry of Defence of the Russia FederationMinisterul rus de…