- Comuna Glogova, judetul Gorj. Un sat sarac in Oltenia care sta de fapt pe o comoara. Inainte de 1989, Intreprinderea de Metale Rare a construit o statie pilot de extragere a minereului de titan. Nisipul de la Glogova contine cele mai mari concentratii din tara. Astazi instalatiile ruginesc. Cariera…

- Fondul Proprietatea a solicitat Hidroelectrica sa acorde sub forma de dividende 100% din profitul net de anul trecut, plus un miliard de lei din rezervele companiei, se arata in documentele postate pe site-ul producatorului de energie. Astfel, Fondul Proprietatea, care deţine 20% din companie,…

- Guvernul a adoptat, marti, un memorandum privind aprobarea semnarii de catre Romania a declaratiilor propuse de catre Comisia Europeana pentru dezvoltarea noilor tehnologii, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu."In sedinta de Guvern de astazi, a fost adoptat un memorandum…

- Desi au trecut abia doua luni de cand ministrul Energiei, Anton Anton, anunta ca doreste extinderea capacitatii centralei nucleare de la Cernavoda, Guvernul se pregateste acum sa vanda apa grea necesara functionarii reactoarelor. Din calculele realizate de Ziare.com, Finantele iau in calcul…

- Greg Konieczny, fostul manager al Fondului Proprietatea, va parasi de tot Franklin Templeton, incepand cu 31 martie, dupa 22 de ani de activitate in aceasta companie, potrivit unor surse, arata Bursa.ro. La inceputul anului, Fondul Proprietatea, administrat de Franklin Templeton, a anuntat…

- Anton Anton, ministrul Energiei, a prezentat, luni, beneficiile deciziei luate de Guvern, prin care cel putin 90% din profitul companiilor de stat va merge in dividende. In acest fel, spune ministrul, companiile de stat vor fi impulsionate sa faca mai multe investitii si nu sa pastreze banii in rezerve.…